CDP e Maire Tecnimont siglano Protocollo per sostegno supply chain (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e Maire Tecnimont, leader globale di ingegneria impiantistica, hanno sottoscritto oggi un Protocollo d'intesa che consente di offrire ai fornitori strategici del Gruppo italiano prodotti finanziari e servizi del Gruppo CDP. Il Protocollo è stato firmato da Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di CDP e da Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire Tecnimont. Maire Tecnimont è una multinazionale nell'engineering and contracting nel settore delle risorse naturali, attivo sia nella trasformazione del gas che nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo è presente in 45 paesi con 50 società, ...

