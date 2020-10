Catania, cresce l’attesa per il derby contro il Palermo: con Martinez la porta rossazzurra è imbattuta (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Con Martinez tra i pali il Catania si sente Real"Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa Catania, dove la società ha sciolto le riserve, puntando sulla riconferma di Miguel Angel Martinez, rinnovandogli la fiducia: nelle prime gare stagionali, intanto, lo spagnolo ha mantenuto inviolata la propria porta sia a Monopoli che nel vittorioso match di Lentini contro la Juve Stabia, rivelandosi in questo caso decisivo a protezione del prezioso 1-0."In un Catania con le porte girevoli, Martinez oggi è il titolare. Antonio Santurro - appena arrivato dal Bologna - dopo la prima di campionato, contro la Paganese, si è infortunato, intanto la società era ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Contra i pali ilsi sente Real"Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa, dove la società ha sciolto le riserve, puntando sulla riconferma di Miguel Angel, rinnovandogli la fiducia: nelle prime gare stagionali, intanto, lo spagnolo ha mantenuto inviolata la propriasia a Monopoli che nel vittorioso match di Lentinila Juve Stabia, rivelandosi in questo caso decisivo a protezione del prezioso 1-0."In uncon le porte girevoli,oggi è il titolare. Antonio Santurro - appena arrivato dal Bologna - dopo la prima di campionato,la Paganese, si è infortunato, intanto la società era ...

