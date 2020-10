Cassa integrazione Covid entro il 31 ottobre: proroga, pagamento, istruzioni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Scade il 31 ottobre 2020 la possibilità di fare domanda di Cassa integrazione per Covid-19, chiesta ai sensi del Decreto Agosto, e come da indicazione del decreto n. 125 del 7 ottobre 2020, con cui appunto è sancita la proroga, anticipata anche dall’Inps, dei termini di presentazione delle domande di concessione dei nuovi trattamenti di Cassa. Interessate dalla scadenza sono tutte quelle aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività per motivi riconducibili all’emergenza epidemiologica, cui il Decreto “Agosto” (D.l. n. 104/2020) concede nove settimane (prorogabili di altrettante) dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. I termini di presentazione all’INPS delle domande di ammortizzatore sociale, ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Scade il 312020 la possibilità di fare domanda diper-19, chiesta ai sensi del Decreto Agosto, e come da indicazione del decreto n. 125 del 72020, con cui appunto è sancita la, anticipata anche dall’Inps, dei termini di presentazione delle domande di concessione dei nuovi trattamenti di. Interessate dalla scadenza sono tutte quelle aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività per motivi riconducibili all’emergenza epidemiologica, cui il Decreto “Agosto” (D.l. n. 104/2020) concede nove settimane (bili di altrettante) dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. I termini di presentazione all’INPS delle domande di ammortizzatore sociale, ...

AMorelliMilano : Intere categorie sull'orlo del baratro e in 300.000 attendono ancora la cassa integrazione, ma #Conte aumenta lo st… - MediasetTgcom24 : Covid, si studia blocco licenziamenti legato a proroga cassa integrazione #cassaintegrazione… - matteosalvinimi : #Salvini: centinaia di migliaia di italiani sono ancora in attesa della cassa integrazione da mesi. E meno male che… - Ant01974 : La cassa integrazione per il Covid resta un miraggio per 28mila siciliani - LoreTheGoalie : @Marco56690865 @Tiziana_DR La cifra è enorme, 20.000 persone in cassa integrazione. Quindi mi stupivo e volevo capi… -