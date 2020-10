Caso Shalabayeva | i poliziotti Cortese e Improta destinati ad altri incarichi dopo la condanna di primo grado

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il questore di Palermo Renatoe il capo della Polizia Ferroviaria Mauriziosono statiad altro incarico. La decisione è stata presa dal capo della Polizia Franco Gabrielli come conseguenza della sentenza didel tribunale di Perugia che hato i due eagenti per il sequestro e l’estradizione di Alma. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha attivato la procedura amministrativa dell’istituto giuridico della disponibilità. “Pur ribadendo la profonda amarezza ed il pieno convincimento dell’estraneità deiai fatti” dice Gabrielli, con la decisione presa si riafferma il principio che “la Polizia, il cui motto non ...

Stefania Lavore, l’allora giudice di pace che si occupò del caso Shalabayeva, è stata condannata a invece due anni e sei mesi, per vari episodi di falso ma non per sequestro di persona.BOLOGNA. La condanna a cinque anni del capo della Squadra Mobile Luca Armeni per la operazione di " extraordinary rendition" di Alma Shalabayeva, espulsa dal nostro Paese nel 2013 con modalità così sp ...