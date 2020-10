Casaleggio: capo politico M5s oggi è legge, noi già collegiali (Di sabato 17 ottobre 2020) "Il capo politico è nello statuto per legge" quindi per eliminare questa figura "si dovrà cambiare una legge che non ha fatto neanche il M5s", inoltre "c'è la questione che è rappresentante legale e ha potere di firma". Lo ha detto Davide Casaleggio rispondendo a una domanda durante la presentazione della nuova app di Rousseau.Quanto all'idea di creare un organo collegiale, replica: "Nel M5s c'è il maggior tasso di collegialità di qualsiasi altra forza politica, le decisioni vengono sempre prese da decine di migliaia di persone", inoltre "c'è il team del futuro" quindi credo che "se si vuole parare di riorganizzazione bisogna partire da quello che abbiamo già". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 ottobre 2020) "Ilè nello statuto per" quindi per eliminare questa figura "si dovrà cambiare unache non ha fatto neanche il M5s", inoltre "c'è la questione che è rappresentante legale e ha potere di firma". Lo ha detto Daviderispondendo a una domanda durante la presentazione della nuova app di Rousseau.Quanto all'idea di creare un organo collegiale, replica: "Nel M5s c'è il maggior tasso dità di qualsiasi altra forza politica, le decisioni vengono sempre prese da decine di migliaia di persone", inoltre "c'è il team del futuro" quindi credo che "se si vuole parare di riorganizzazione bisogna partire da quello che abbiamo già".

