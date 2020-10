Carolina Morace, le origini, il calcio, l’amore per Nicola Jane (Di venerdì 16 ottobre 2020) Da calciatrice è stata la stella assoluta del pianeta calcio femminile italiano, poi le esperienze da allenatrice e la tv, ora l’outing che la rimette al centro dell’attenzione Carolina Morace (Facebook)Una vita passata tra i campi di calcio, prima a macinare erba da calciatrice, stella assoluta a a suon di gol del panorama calcistico femminile, poi la carriera da allenatore. In mezzo, la tv, commentatrice per numerose trasmissioni. Poi, ma forse prima di tutto l’amore, per sua moglie, ex calciatrice come lei, motore della sua vita. Carolina Morace, dai campi di calcio alla tv: le origini Carolina Morace campo (Facebook)Carolina, nasce a Venezia il 5 febbraio ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Da calciatrice è stata la stella assoluta del pianetafemminile italiano, poi le esperienze da allenatrice e la tv, ora l’outing che la rimette al centro dell’attenzione(Facebook)Una vita passata tra i campi di, prima a macinare erba da calciatrice, stella assoluta a a suon di gol del panorama calcistico femminile, poi la carriera da allenatore. In mezzo, la tv, commentatrice per numerose trasmissioni. Poi, ma forse prima di tutto l’amore, per sua moglie, ex calciatrice come lei, motore della sua vita., dai campi dialla tv: lecampo (Facebook), nasce a Venezia il 5 febbraio ...

