Carolina Morace dopo il coming out si confessa su La7: "L'incontro con mia moglie mi ha liberato dalla morsa dei pregiudizi" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una lunga intervista per ribadire quello che in parte aveva già detto con il coming out, e cioè il ruolo fondamentale che sua moglie ha nella sua vita. Così l'ex calciatrice Carolina Morace si è raccontata giovedì sera a Piazzapulita, su La7. "Perche coming out ora? Perché l'incontro con Nicola mi ha liberato dalla morsa dei pregiudizi", racconta Morace, spiegando le differenze tra l'estero e l'Italia in tema di "giudizi". "Noi giudichiamo molto, mentre loro hanno più rispetto".

