Caro De Luca, a scuola no ma a ballare ci hai mandati perché conveniva così (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo la decisione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di chiudere le scuole per l’aumento dei contagi, le proteste non sono mancate, per fortuna. C’è ancora chi ritiene la scuola un bene fondamentale, un diritto dei ragazzi. Tra questi, gli stessi ragazzi. E’ da ieri sera che, sui social, gira la lettera di uno di loro, iscritto al Liceo Classico Sannazaro. Ve la proponiamo. «Caro Presidente De Luca, abbiamo appena tutti appreso la notizia circa la chiusura delle scuole, da domani e per le prossime due settimane. I contagi salgono. 1127 contagiati, oggi 15 ottobre, di cui una minima parte sintomatici. La paura, per molti, è salita. Sembra rivivere le sensazioni di quel febbraio che ormai ci sembrava lontano. Di quelle giornate in cui la tensione saliva e tutti, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo la decisione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, di chiudere le scuole per l’aumento dei contagi, le proteste non sono mancate, per fortuna. C’è ancora chi ritiene laun bene fondamentale, un diritto dei ragazzi. Tra questi, gli stessi ragazzi. E’ da ieri sera che, sui social, gira la lettera di uno di loro, iscritto al Liceo Classico Sannazaro. Ve la proponiamo. «Presidente De, abbiamo appena tutti appreso la notizia circa la chiusura delle scuole, da domani e per le prossime due settimane. I contagi salgono. 1127 contagiati, oggi 15 ottobre, di cui una minima parte sintomatici. La paura, per molti, è salita. Sembra rivivere le sensazioni di quel febbraio che ormai ci sembrava lontano. Di quelle giornate in cui la tensione saliva e tutti, ...

