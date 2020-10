Carlos Zambrano | frecciata a Neymar | “In campo è un vero clown…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 16 ottobre 2020)non le manda certo a dire a. Il calciaotore del Perù, recente rivale del Brasile nella sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali, ha criticato pesantemente gli atteggiamenti indell'attaccante. Spesso accusato di accentuare e simulare l'aver subito falli, O'Ney ha ricevuto non certo dei complimenti da parte del giocatore che, per altro, è stato espulso proprio a seguito di un intervento nei suoi confronti.: "è un clown"caption id="attachment 1037365" align="alignnone" width="567"(getty images)/caption"Onestamente,è un grande giocatore, uno dei migliori al mondo, ma per me è unclown", ha detto ...