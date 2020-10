Cardinale Dziwisz accusato di aver insabbiato caso di pedofilia | “Sapeva tutto”

Gazzettino : Cardinale Dziwisz sospettato di avere insabbiato un caso di abusi, ma lui nega: «Impossibile» - _DAGOSPIA_ : L’OMBRA DELL’INFAMIA SUL CARDINALE DZIWISZ, EX SEGRETARIO PERSONALE DI SAN GIOVANNI PAOLO II - luciabrascafma : RT @acistampa: Diventa sempre più visibile la necessità di ricordare l'insegnamento di Karol Wojtyla alle generazioni future. @ChurchInPola… - gerard_kieffer : RT @acistampa: Diventa sempre più visibile la necessità di ricordare l'insegnamento di Karol Wojtyla alle generazioni future. @ChurchInPola… - acistampa : RT @acistampa: Diventa sempre più visibile la necessità di ricordare l'insegnamento di Karol Wojtyla alle generazioni future. @ChurchInPola… -

Il Messaggero

Cardinal Dziwisz accusato di aver coperto abusi pedofili di un prete in Polonia: il segretario di Papa Giovanni Paolo II “sono innocente” ...Papa Wojtyla e Stanislaw Dziwisz Franca Giansoldati per www.ilmessaggero.it In Polonia un caso di pedofilia sta choccando l'opinione pubblica anche perché sta mettendo in dubbio la figura del cardinal ...