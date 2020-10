Cani impiccati con il nylon a Budoni | 2 giovani davanti al giudice

Ultime Notizie dalla rete : Cani impiccati

Gallura Oggi

Una cagnolina incinta è stata impiccata a un albero: succede in Sardegna, così come riferisce la Lega Nazionale per la Difesa del Cane.Una cagnetta incinta è stata trovata impiccata a un albero nelle campagne di Guspini, nel sud Sardegna. Ne dà notizia la Lega nazionale per la difesa del cane, che ha presentato una formale denuncia.