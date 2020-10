Campania, nuove misure per contrastare il Coronavirus dal 14 Ottobre 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) In relazione alla situazione epidemiologica esistente, in Campania sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile. Il Governatore Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 79 il 14 Ottobre 2020. Queste sono le principali misure adottate: Per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 Ottobre. In tutte le scuole dell’infanzia sono sospese le attività didattiche ed ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 ottobre 2020) In relazione alla situazione epidemiologica esistente, insono state adottaterigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile. Il Governatore Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 79 il 14. Queste sono le principaliadottate: Per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30. In tutte le scuole dell’infanzia sono sospese le attività didattiche ed ...

