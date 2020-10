Campania | De Luca | “Chiusi alle 22 | Halloween festa dell’imbecillità”

(Di venerdì 16 ottobre 2020)rappresenta un rischio troppo alto per la: è questo il parere del Governatore Vincenzo De, che impone un mini lockdown. La suaè da giorni ai vertici della triste classifica nazionale per i nuovi casi di Coronavirus, che hanno sfondato la quota di 1.000 al giorno. Per questo motivo il Governatore … L'articolo, De: “Chiusi22,dell’imbecillità” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - ferrazza : De Luca chiude le scuole in Campania. Pagano sempre i giovani, oggi. Pagheremo tutto tutti, domani. - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - johnfornish : RT @FrancoBechis: Il governatore della Campania Vincenzo De Luca dice che il 54% dei contagi vengono dalla scuola. Il ministro Lucia Azzoli… - vincemes70 : RT @FrancoBechis: Il governatore della Campania Vincenzo De Luca dice che il 54% dei contagi vengono dalla scuola. Il ministro Lucia Azzoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca

Se l’alternativa è tra decidere e salvare vite, io non ho dubbi”. Così il governatore campano Vincenzo De Luca su Facebook. “Vi chiedo comprensione e collaborazione. A volte vengono assunte decisioni ...Anief – Fa discutere l’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca che, per contrastare i pericoli crescenti dell’emergenza sanitaria, sospende l’attività didattica in presenza in tutte le ...