Campania: De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre, Azzolina decisione sbagliata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Drastica decisione per il governatore della Campania De Luca. scuole chiuse fino al 30 ottobre, università comprese. Eccetto per gli studenti del primo anno. Sospese le feste, comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose o civili, siano esse in luogo pubblico/aperto al pubblico o privato. Sospese anche le attività ricreative in circoli. Agli uffici ed Enti pubblici è raccomandato di differenziare gli orari di turnazione del personale, mentre tutti gli esercizi di ristorazione potranno effettuare consegne a domicilio mentre l'asporto sarà previsto fino solo alle 21. Nella nuova ordinanza, De Luca è categorico: "il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da ...

