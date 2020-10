Call of Duty: Black Ops Cold War 'è rovinato dalle killstreak' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il fine settimana appena trascorso in cui i giocatori su PS4 hanno potuto giocare sia alla versione alpha che beta di Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision ha aperto a tutte le piattaforme.A tal proposito ci sono stati molti professionisti e streamer accalcarsi nei server per provare il nuovo capitolo del franchise, e tra questi era presente anche il famoso streamer Shroud che sembra essere stato critico su un aspetto del gioco, ovvero le killstreak. Durante il gioco, la squadra nemica ha chiamato più aerei spia, una torretta sentinella e un elicottero d'attacco; alla fine lo streamer ne ha avuto abbastanza e ha dichiarato che "le killstreak devono scomparire dal gioco".Dopo aver ottenuto alcune killstreak, Shroud ha dichiarato: "A nessuno frega ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il fine settimana appena trascorso in cui i giocatori su PS4 hanno potuto giocare sia alla versione alpha che beta diofOpsWar, Activision ha aperto a tutte le piattaforme.A tal proposito ci sono stati molti professionisti e streamer accalcarsi nei server per provare il nuovo capitolo del franchise, e tra questi era presente anche il famoso streamer Shroud che sembra essere stato critico su un aspetto del gioco, ovvero le. Durante il gioco, la squadra nemica ha chiamato più aerei spia, una torretta sentinella e un elicottero d'attacco; alla fine lo streamer ne ha avuto abbastanza e ha dichiarato che "ledevono scomparire dal gioco".Dopo aver ottenuto alcune, Shroud ha dichiarato: "A nessuno frega ...

