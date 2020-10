Calendario Serie A calcio | orari partite 17-19 ottobre | quali vedere su Sky e quali su DAZN

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo la parentesi riservata alle nazionali, laA torna in campo. Il massimo campionato calcistico vede all’orizzonte il quarto turno della stagione 2020/2021: una giornata ricca di big match. Ad aprire il menù – nel primo anticipo del sabato (h 15:00) – sarà l’incrocio fra Napoli e Atalanta, che sarà visibile su Sky Sport al pari dell’attesissimo derby fra Inter e Milan (h 18.00) e di Sampdoria-Lazio (h 18.00), mentre in serata (h 20.45) il duello fra Crotone e Juventus verrà trasmesso su. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi La piattaforma OTT riprenderà poi, nella giornata domenicale, il lunch-match delle 12:30 Bologna-Sassuolo e quello delle 15:00 fra Spezia e ...

Dopo la parentesi riservata alle nazionali, la Serie A torna in campo. Il massimo campionato calcistico vede all’orizzonte il quarto turno della stagione 2020/2021: una giornata ricca di big match. Ad ...Sabato 17 ottobre (ore 18.00) si gioca Inter-Milan, match valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il rovente Derby della Madonnina, la stra ...