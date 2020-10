Calciomercato Juventus, svolta Pogba: Solskjaer scopre le carte (Di venerdì 16 ottobre 2020) Uno dei sogni proibiti della Juventus in questi ultimi anni sarebbe quello di poter rimettere le mani su Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato ceduto al Manchester United nel 2016 per l’allora cifra monstre di circa 110 milioni di euro. Fin da quando il giocatore ha messo piede sull’aereo per tornare nella squadra in cui è cresciuto, i tifosi non avrebbero mai smesso di sognare un suo ritorno all’ombra della Mole. Durante le cronache di Calciomercato durante questi quattro anni, sono circolate spesso voci relative, appunto, a dei presunti ammiccamenti tra le parti, che però non avrebbero portato a nulla di concreto. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, arriva l'offerta da urlo per Mbappé: 400 milioni LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'erede di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Uno dei sogni proibiti dellain questi ultimi anni sarebbe quello di poter rimettere le mani su Paul. Il centrocampista francese è stato ceduto al Manchester United nel 2016 per l’allora cifra monstre di circa 110 milioni di euro. Fin da quando il giocatore ha messo piede sull’aereo per tornare nella squadra in cui è cresciuto, i tifosi non avrebbero mai smesso di sognare un suo ritorno all’ombra della Mole. Durante le cronache didurante questi quattro anni, sono circolate spesso voci relative, appunto, a dei presunti ammiccamenti tra le parti, che però non avrebbero portato a nulla di concreto. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, arriva l'offerta da urlo per Mbappé: 400 milioni LEGGI ANCHE:, l'erede di ...

