Calciomercato Juventus, si studia l'acquisto dal Barcellona: il nome

Calciomercato Juventus, si studia l'acquisto dal Barcellona in vista dei prossimi mesi: l'attaccante bocciato da Koeman

Dal suo arrivo al Barcellona, complici anche gli infortuni, Ousmane Dembelé non ha mai spiccato il volo. Ora, con l'arrivo di Koeman sulla panchina, potrebbe addirittura essere ceduto tra gennaio e giugno perché non rientra nel progetto dell'olandese.

