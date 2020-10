Calcio femminile | Serie A 2020-2021 | la 6ª giornata Spicca il derby Milan-Inter | Juventus di scena a Bari

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tra domani e domenica si disputerà la sestadelladi. Un turno estremamenteessante che potrà fornire dei verdetti significativi in chiave classifica: andiamo a presentare il fine settimana in arrivo. Ad aprire il weekend delnostrano sarà il lunch match tra Sassuolo e Florentia: le neroverdi hanno collezionato quattro vittorie consecutive dopo il pareggio nellainaugurale e sono attualmente seconde a -2 dallacapolista; le toscane, invece, hanno raccolto 6 punti finora e in trasferta sono sempre uscite sconfitte. Il sabato dellaA proseguirà alle ore 15.00 con due ...