Calciatore nei guai | rischia 5 anni di carcere per violenza domestica NOME e DETTAGLI

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il difensore Jerome Boatenggrosso. Ildel Bayern Monaco dovrà presentarsi davanti alla giustizia il prossimo 10 dicembre per difendersi da pesantissime accuse: aggressione aggravata nei confronti dell’ex moglie. Secondo quanto emerso sarebbero state individuate alcune prove delle ferite riportate da Sherin Senler. E’ quanto riportato dalla Bild, il giocatorefino a cinquedima potrebbe cavarsela con una multa salata. Il fatto risalirebbe al 2018, durante una vacanza Boateng avrebbe lanciato un portacandele di vetro contro la compagna. Juventus, rischio squalifica per i calciatori che non hanno rispettato la bolla Perin sbotta: “non sono un untore, se fossimo stati la Juve…”L'articolonei ...