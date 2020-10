Bruce Springsteen: "Se Trump rivince le elezioni salgo sul primo aereo per l'Australia" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Bruce Springsteen fa la sua previsione elettorale, ma in caso della vittoriabis di Trump si impegna a emigrare in Australia. Bruce Springsteen non riesce nemmeno a concepire la possibilità di una nuova vittoria di Trump alle presidenziali, come ha dichiarato alla stampa Australiana in un in contro virtuale promettendo di emigrare se l'ipotesi si verificherà. Il cantautore si è perfino dichiarato pronto a prendere in considerazione un traferimento in Australia in caso di vittoria di Trump, come hanno riportato il Daily Telegraph e il Daily Mail: "Amo l'Australia. Ogni volta che vengo, trascorro momenti davvero piacevoli. Amo la gente, amo la geografia, è un posto fantastico ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)fa la sua previsione elettorale, ma in caso della vittoriabis disi impegna a emigrare innon riesce nemmeno a concepire la possibilità di una nuova vittoria dialle presidenziali, come ha dichiarato alla stampana in un in contro virtuale promettendo di emigrare se l'ipotesi si verificherà. Il cantautore si è perfino dichiarato pronto a prendere in considerazione un traferimento inin caso di vittoria di, come hanno riportato il Daily Telegraph e il Daily Mail: "Amo l'. Ogni volta che vengo, trascorro momenti davvero piacevoli. Amo la gente, amo la geografia, è un posto fantastico ...

