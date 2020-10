Broker - GoCar festeggia quindici anni di crescita

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Quindicesimo compleanno in grande stile per, ildi noleggio a lungo termine fiorentino, ma con la sede a Chiasso, che taglia questo traguardo in un anno difficile. Un anno nel quale, però, la società guidata da Piero Navone sta riuscendo a performare meglio del mercato: Dopo un 2019 da record, con 1354 ordini, che hanno prodotto oltre 3,8 milioni di provvigioni per noi, 1,9 milioni di commissioni per i nostri agenti e 23,4 milioni di fatturato per i fornitori da parte dei nostri clienti, quest'anno il Covid-19 ha colpito anche noi: a settembre siamo a -26% sullo scorso anno contro un -30,2% del settore del noleggio e un -34,2% del totale del mercato ha detto il manager, precisando come nei primi cinque mesi dellanno siano stati registrati "segni meno dai 37 punti percentuali di maggio ai 70 di aprile, con anche un gennaio ...