«Bridgerton» | la nuova serie di Shonda Rhimes su Netflix | a metà tra «Downton Abbey» e «Gossip Girl»

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il regalo di Natale di Shonda Rhimes al suo pubblico si chiama Bridgerton, la serie che segna il primo sodalizio tra la mamma di Grey’s Anatomy e Netflix. Il 25 dicembre, infatti, sbarcherà sulla piattaforma il nuovo prodotto targato Shondaland che, a giudicare dalle prime immagini, ha già il sapore di un Downton Abbey in salsa teen. La storia, ispirata ai bestseller di Julia Quinn, segue, infatti, le avventure di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton che si prepara al debutto in società per trovare un buon partito per le sue nozze.