Brexit, Johnson: "Pronti al no deal" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Boris Johnson non esclude un no deal per la Brexit: "Se l'Europa non cambia, usciremo senza accordo". LONDRA (INGHILTERRA) – Ritorna l'incubo no deal per la Brexit. La posizione dell'Unione Europea non è condivisa dalla Gran Bretagna e il premier Johnson non esclude la possibilità di un'uscita senza accordo. Serve un passo indietro di una delle due parti per cercare di salvaguardare un addio che potrebbe essere doloroso. E' una corsa il tempo visto che mancano ormai poco più di due mesi all'uscita definitiva dall'Unione Europea del Gran Bretagna. Johnson chiede un passo indietro di Bruxelles, ma l'Ue non sembra essere intenzionata a cedere. Il rischio 'no deal' Una situazione che deve ...

