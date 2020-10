Brexit al brivido, tra incubo No Deal e speranze di intesa (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Come concordato durante i negoziati di questa settimana, Michel Barnier ha tenuto una videoconferenza oggi con la sua controparte britannica David Frost per discutere i negoziati della prossima settimana. Entrambi i capi negoziatori hanno deciso di parlare di nuovo lunedì per discutere la struttura di questi colloqui”. Lo scrive su Twitter Daniel Ferrie, uno dei Portavoce della Commissione europea. Nelle scorse ore, il Premier britannico Boris Johnson ha commentato i negoziati in corso con l’Unione Europea e allo stallo in Consiglio UE aveva detto: “Dobbiamo prepararci al No Deal a partire dal 1° gennaio”. “A meno che non ci sia un cambiamento fondamentale di approccio”, ha detto il Primo Ministro britannico lasciando aperto uno spiraglio, “procederemo con la soluzione su modello ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Come concordato durante i negoziati di questa settimana, Michel Barnier ha tenuto una videoconferenza oggi con la sua controparte britannica David Frost per discutere i negoziati della prossima settimana. Entrambi i capi negoziatori hanno deciso di parlare di nuovo lunedì per discutere la struttura di questi colloqui”. Lo scrive su Twitter Daniel Ferrie, uno dei Portavoce della Commissione europea. Nelle scorse ore, il Premier britannico Boris Johnson ha commentato i negoziati in corso con l’Unione Europea e allo stallo in Consiglio UE aveva detto: “Dobbiamo prepararci al Noa partire dal 1° gennaio”. “A meno che non ci sia un cambiamento fondamentale di approccio”, ha detto il Primo Ministro britannico lasciando aperto uno spiraglio, “procederemo con la soluzione su modello ...

Brivido “hard Brexit”

Boris Johnson deve decidere se bluffare in una partita in cui perde comunque di più. Londra si troverebbe fuori dal mercato interno e dall’unione doganale senza un accordo di libero scambio per cancel ...

