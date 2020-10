Brescia | Ernesto Torregrossa è risultato positivo al Covid-19

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020)al-19. Il calciatore dello ha annunciato su Instagram a poche ore dall’anticipo di campionato contro il Lecce, in programma nella serata di venerdì 16 ottobre allo Stadio Rigamonti. “Ho sperato fino alla fine fosse un ‘falso’ visto che non ho alcun sintomo, ma purtroppo anche il tampone di controllo è” ha spiegatoin una storia sul social. “Di buono c’è che la mia famiglia sta bene e non è stata contagiata. Io mi sono isolato e seguirò le indicazioni del medico. Mi dispiace tanto non poter aiutare i miei compagni domani, ma spero di tornare ...