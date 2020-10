Bonus sanificazione | il credito d’imposta sale dal 15 al 28 | 3%

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 ottobre 2020)la percentuale dele dpi. Il provvedimento dell’11 settembre scorso aveva fissato al 15,6423% la misura percentuale delspettante, la legge di conversione del Decreto Agosto invece ha aumentato la percentuale al 28,3%, incrementando le risorse a disposizione (403 milioni di euro in più stanziati) e raggiungendo quasi la metà del valore atteso in principio, il 60%. Ilpuò già essere utilizzato in F24 con il codice tributo “6917” da parte di chi ha fatto regolare domanda entro la scadenza del 7 settembre. Ilè riconosciuto per le spese sostenute per ladegli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati per l’adeguamento dei luoghi di lavoro ...