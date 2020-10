Bonaventura non si guarda indietro: “Addio Milan scelta società. Alla Fiorentina per tornare in Europa…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giacomo Jack Bonaventura, centrocampista della Nazionale e nuovo giocatore della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi legati all'attualità del calcio che lo riguarda. Dall'addio al Milan fino alle ambizioni della Viola in questa stagione.Bonaventura: "Alla Fiorentina per trovare l'Europa"caption id="attachment 1035445" align="alignnone" width="594" Bonaventura (Getty Images)/caption"Alla fine della stagione avevo tante offere, mi sono preso un po' di tempo visto che ero in Nazionale", ha spiegato Bonaventura riguardo alle varie proposte ricevute nel mercato estivo. "Durante il ritiro mi ha chiamato la Fiorentina e ho detto subito sì. Il club Viola ha ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giacomo Jack, centrocampista della Nazionale e nuovo giocatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi legati all'attualità del calcio che lo ri. Dall'addio alfino alle ambizioni della Viola in questa stagione.: "per trovare l'Europa"caption id="attachment 1035445" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"fine della stagione avevo tante offere, mi sono preso un po' di tempo visto che ero in Nazionale", ha spiegatoriguardo alle varie proposte ricevute nel mercato estivo. "Durante il ritiro mi ha chiamato lae ho detto subito sì. Il club Viola ha ...

Ha lasciato il Milan dopo ben 6 stagioni Giacomo Bonaventura, che ora è un nuovo calciatore della Fiorentina. E il centrocampista, da poco diventato papà, ha ri ...

