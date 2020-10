Bonaventura non si guarda indietro: 'Addio Milan scelta società. Alla Fiorentina per tornare in Europa...' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giacomo Jack Bonaventura , centrocampista della Nazionale e nuovo giocatore della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi legati all'attualità del calcio che lo riguarda. Dall'Addio al Milan fino alle ambizioni della Viola in questa stagione. Bonaventura: 'Alla Fiorentina per ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giacomo Jack, centrocampista della Nazionale e nuovo giocatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi legati all'attualità del calcio che lo ri. Dall'alfino alle ambizioni della Viola in questa stagione.: 'per ...

