Bologna | limiti alla movida | chiusura parziale per alcune piazze

Ultime Notizie dalla rete : Bologna limiti

BolognaToday

Bologna - Sono sempre di più le aziende che, avendo la necessità di utilizzare veicoli commerciali per svolgere la propria attività, scelgono di rivolgersi ai servizi di noleggio, soprattutto online, ...BOLOGNA "Se i contagi dovessero ulteriormente aumentare, per non far perdere l'anno scolastico ai ragazzi" le 'soluzioni' sono due: "o si introduce la didattica a distanza - parziale, totale - per col ...