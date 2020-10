Bollo auto 2020: domiciliazione bancaria Regione Campania, lo sconto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ne avevamo parlato qualche tempo fa, ma adesso è realtà: in Campania si avrà diritto a uno sconto sul Bollo auto se l’automobilista contribuente opterà per la domiciliazione bancaria. Si tratta di un’agevolazione fiscale importante, che segue l’esempio della Lombardia (di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo). Rispetto alla Regione del nord, però, dove lo sconto è del 15%, in Campania la riduzione sarà del 10%. Uno sconto che farà comunque felici gli automobilisti tenuti a pagare una delle imposte più odiate. Bollo auto 2020: ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ne avevamo parlato qualche tempo fa, ma adesso è realtà: insi avrà diritto a unosulse l’mobilista contribuente opterà per la. Si tratta di un’agevolazione fiscale importante, che segue l’esempio della Lombardia (di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo). Rispetto alladel nord, però, dove loè del 15%, inla riduzione sarà del 10%. Unoche farà comunque felici glimobilisti tenuti a pagare una delle imposte più odiate.: ...

DibbaAndrea : @Drittorovescio_ Dovrebbero cancellare tutte le cartelle per quelle tasse non pagate che non hanno senso di esistere...come il bollo auto - dianthags : RT @theoretro: #sardegna ovviamente la giunta in salsa verde nn ha pensato come tantissime altre regioni ???? di prorogare la scadenza del bo… - maubiank : RT @LucaGuala: @albemilano @linuxian_5s @Citizensforair @atm_informa @BeppeSala @fparolotto @FedericaCarnic2 @MarcoGranelliMI @LorenzoPagli… - fparolotto : RT @LucaGuala: @albemilano @linuxian_5s @Citizensforair @atm_informa @BeppeSala @fparolotto @FedericaCarnic2 @MarcoGranelliMI @LorenzoPagli… - Citizensforair : RT @LucaGuala: @albemilano @linuxian_5s @Citizensforair @atm_informa @BeppeSala @fparolotto @FedericaCarnic2 @MarcoGranelliMI @LorenzoPagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto Come e quando pagare il bollo auto 2020 idealista.it/news Rapina un’auto a una coppia: arrestato a Senago 43enne di Bollate

Rapina l’automobile a una coppia di coniugi e fugge, ma finisce nella rete dei Carabinieri e viene arrestato. La rapina è avvenuta mercoledì mattina: ...

Bollo auto non pagato: come verificare

Bastano pochi click per verificare online il bollo auto non pagato ed evitare di versare sanzioni e interessi per il ritardo ...

Rapina l’automobile a una coppia di coniugi e fugge, ma finisce nella rete dei Carabinieri e viene arrestato. La rapina è avvenuta mercoledì mattina: ...Bastano pochi click per verificare online il bollo auto non pagato ed evitare di versare sanzioni e interessi per il ritardo ...