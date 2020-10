Bollettino sempre peggio e Italia sull' orlo del lockdown | oggi una cifra da record

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Per il terzo giorno consecutivo viene ritoccato ildi contagi giornalieri in. Ildi venerdì 16 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 10.010 nuovi casi a fronte di 55 morti (ieri erano 83) e 1.908 guariti. Sale ulteriormente la preoccupazione per i dati ospedalieri, che non subiscono alcuna battuta d'arresto, anzi sonopiù proiettati verso l'alto: nelle ultime 24 ore ci sono stati 382 pazienti ricoverati con sintomi e 52 che hanno avuto bisogno della terapia intensiva per un totale rispettivamente di 6.178 e 638. Inoltre gli attualmente positivi sono schizzati a 107.313: la stragrande maggioranza è in isolamento domiciliare (100.496), ma se ogni giorno circa il 5% dei positivi finisce ricoverato con questi numeri la conta ospedaliera è ...