Bollettino Coronavirus del 16 Ottobre 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 16 Ottobre è +2,62% (ieri +2,36%) con 391.611 contagiati totali, 247.872 dimissioni/guarigioni (+1.908) e 36.427 deceduti (+55); 107.312 infezioni in corso (+8.046). Elaborati 150.377 tamponi (ieri 162.932); 10.010 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,65% (ieri 5,40%). Ricoverati con sintomi 6.178 (+326); terapie intensive +52 (638). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.419; Campania 1.261; Piemonte 821; Lazio 795; Toscana 755; Veneto 704; Liguria 585; Sicilia 578; Emilia Romagna 544; Puglia 313. In Lombardia curva +2,03% (ieri +1,77%) con 30.587 tamponi (ieri 32.507 ) e 2.419 positivi; rapporto positivi/tamponi 7,90% (ieri 6,35%); 121.130 contagiati totali; ricoverati +108 (834); terapie intensive -1 (71); 7 decessi (17.044). All’ultima rilevazione dell’Iss (periodo 5-11 Ottobre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 16è +2,62% (ieri +2,36%) con 391.611 contagiati totali, 247.872 dimissioni/guarigioni (+1.908) e 36.427 deceduti (+55); 107.312 infezioni in corso (+8.046). Elaborati 150.377 tamponi (ieri 162.932); 10.010 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,65% (ieri 5,40%). Ricoverati con sintomi 6.178 (+326); terapie intensive +52 (638). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.419; Campania 1.261; Piemonte 821; Lazio 795; Toscana 755; Veneto 704; Liguria 585; Sicilia 578; Emilia Romagna 544; Puglia 313. In Lombardia curva +2,03% (ieri +1,77%) con 30.587 tamponi (ieri 32.507 ) e 2.419 positivi; rapporto positivi/tamponi 7,90% (ieri 6,35%); 121.130 contagiati totali; ricoverati +108 (834); terapie intensive -1 (71); 7 decessi (17.044). All’ultima rilevazione dell’Iss (periodo 5-11...

