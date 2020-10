Bollettino coronavirus: altri 111 nuovi casi, oggi tutti con tampone (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche il Bollettino di venerdì 16 ottobre registra in Trentino 111 nuovi positivi. Lo stesso numero di ieri, ma mentre ieri il numero era dato dalla somma di positività al tampone ed al test rapido, i ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche ildi venerdì 16 ottobre registra in Trentino 111positivi. Lo stesso numero di ieri, ma mentre ieri il numero era dato dalla somma di positività aled al test rapido, i ...

