Bollettino 16 ottobre, l’avanzata del Covid: 10.010 nuovi positivi e 55 decessi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Bollettino di oggi 16 ottobre registra un incremento di 10.010 casi positivi in 24 ore. Male la Campania, che anche oggi supera i mille positivi in 24 ore, con 1.261 contagi di cui 68 sintomatici e 1.193 asintomatici, per un totale, da inizio pandemia, di 23.033 casi. Peggiora sempre più la situazione coronavirus in … L'articolo Bollettino 16 ottobre, l’avanzata del Covid: 10.010 nuovi positivi e 55 decessi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ildi oggi 16registra un incremento di 10.010 casiin 24 ore. Male la Campania, che anche oggi supera i millein 24 ore, con 1.261 contagi di cui 68 sintomatici e 1.193 asintomatici, per un totale, da inizio pandemia, di 23.033 casi. Peggiora sempre più la situazione coronavirus in … L'articolo16, l’avanzata del: 10.010e 55proviene da www.meteoweek.com.

