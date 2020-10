Bolivia | Gomez Cedla | “Al voto stremati dalla lotta per il potere”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “La Bolivia arriva a queste elezioni nel mezzo di una profonda crisi sociale, economica e sanitaria. La nostra politica non sembra in grado di dare alcuna risposta, consumata com’e’ da una lotta per il potere scollegata da tutto, combattuta alle spalle della popolazione”. A parlare con l’agenzia Dire e’ Javier Gomez, economista nativo di La Paz, dal 2007 alla guida del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Da 35 anni questa organizzazione mira a sviluppare, attraverso lo studio e l’analisi, l’incidenza politica delle classi lavoratrici, soprattutto rurali.

passione_inter : Argentina, Scaloni non rinuncia a Lautaro: il Toro titolare con Messi e il Papu Gomez - -

Ultime Notizie dalla rete : Bolivia Gomez

Dire

La Nazionale pareggia a Bergamo, dall'altra parte dell'oceano l'Argentina tiene ancora il Papu in panca. Si divertono di più Muriel e Zapata in gol ...Bolivia-Argentina: Paulo Dybala non ci sarà a causa di una gastroenterite. Potrebbe invece esserci spazio per il Papu Gomez, ansioso di mettersi in mostra anche in Nazionale dopo l'inizio di stagione ...