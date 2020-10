Bolivia al voto, sul dopo Morales resta ancora l’incognita (Di venerdì 16 ottobre 2020) dopo la decisione della presidente ad interim Jeanine Añez di non presentarsi alle elezioni per non intralciare i partiti contrari al ritorno del Mas (Movimiento al Socialismo) dell’ex presidente Evo Morales, il confronto alle urne del 18 ottobre sarà tra “Lucho” Arce Catacora, candidato presidenziale del Mas ed artefice del boom economico Boliviano – coadiuvato da David Choquehuanca, che rappresenta l’ala dura del Movimento – opposto a Carlos Mesa, il rivale più agguerrito di Morales lo scorso anno, e Luis Fernando Camacho, il candidato dell’estrema destra che si è contraddistinto nella repressione dei sostenitori di Morales dopo la sua cacciata. Una strage che ha prodotto una trentina di vittime, in un clima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020)la decisione della presidente ad interim Jeanine Añez di non presentarsi alle elezioni per non intralciare i partiti contrari al ritorno del Mas (Movimiento al Socialismo) dell’ex presidente Evo, il confronto alle urne del 18 ottobre sarà tra “Lucho” Arce Catacora, candidato presidenziale del Mas ed artefice del boom economicono – coadiuvato da David Choquehuanca, che rappresenta l’ala dura del Movimento – opposto a Carlos Mesa, il rivale più agguerrito dilo scorso anno, e Luis Fernando Camacho, il candidato dell’estrema destra che si è contraddistinto nella repressione dei sostenitori dila sua cacciata. Una strage che ha prodotto una trentina di vittime, in un clima di ...

