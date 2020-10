Bimbo abbandonato a Verona, individuati i genitori (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono stati identificati e rintracciati dai Carabinieri i genitori del bambino di 4 mesi abbandonato l'altra notte a Verona in strada.. Si tratta di una coppia originaria della Romania , 30 anni il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono stati identificati e rintracciati dai Carabinieri idel bambino di 4 mesil'altra notte ain strada.. Si tratta di una coppia originaria della Romania , 30 anni il ...

