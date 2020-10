Bielorussia: Tikhanovskaya nella lista dei ricercati (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - Svetlana Tikhanovskaya è stata inserita nell'elenco dei ricercati in Bielorussia, perchè 'reca danno alla sicurezza nazionale'. Lo riporta la Tass citando una fonte delle forze ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - Svetlanaè stata inserita nell'elenco deiin, perchè 'reca danno alla sicurezza nazionale'. Lo riporta la Tass citando una fonte delle forze ...

iconanews : Bielorussia: Tikhanovskaya nella lista dei ricercati - PoliticaNewsNow : Bielorussia: Tikhanovskaya nella lista dei ricercati interstatali - InsdataInter : RT @RaiNews: #Bielorussia, ex candidata alla presidenza e leader opposizione Tikhanovskaya in lista ricercati per 'danno alla sicurezza naz… - lauzi_marco : @lauraboldrini La Bielorussia ha emesso il mandato di cattura internazionale a Svetlana Tikhanovskaya: incitazione… - lauzi_marco : @lauraboldrini Il reato per il quale la Bielorussia ha emesso il mandato di cattura internazionale a Svetlana Tikha… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Tikhanovskaya Bielorussia: Tikhanovskaya nella lista dei ricercati - SWI swissinfo.ch swissinfo.ch Bielorussia: Tikhanovskaya nella lista dei ricercati

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Svetlana Tikhanovskaya è stata inserita nell'elenco dei ricercati in Bielorussia, perchè 'reca danno alla sicurezza nazionale'. Lo riporta la Tass citando una fonte delle forze ...

Tikhanovskaya tra i "ricercati"

La principale oppositrice di Lukashenko è braccata dal regime bielorusso perché "reca danno alla sicurezza nazionale" ...

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Svetlana Tikhanovskaya è stata inserita nell'elenco dei ricercati in Bielorussia, perchè 'reca danno alla sicurezza nazionale'. Lo riporta la Tass citando una fonte delle forze ...La principale oppositrice di Lukashenko è braccata dal regime bielorusso perché "reca danno alla sicurezza nazionale" ...