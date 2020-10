Biden vince il dibattito a distanza con Trump, la giornalista: 'Lei è il presidente, non uno zio pazzo qualunque' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un altro dibattito vinto da Biden su Trump sia pure a distanza. 'Lei è così bello quando sorride...': lo slancio dell'elettrice di nome Paulette, prima di formulare la domanda, è forse l'unica nota ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un altrovinto dasusia pure a. 'Lei; così bello quando sorride...': lo slancio dell'elettrice di nome Paulette, prima di formulare la domanda,; forse l'unica nota ...

Agenzia_Ansa : #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice s… - Agenzia_Ansa : #USA2020 #Trump: 'Se vince #Biden la Cina si compra l'America'. Promette mai più lockdow. Twitter gli blocca l'acco… - HuffPostItalia : Biden vince il duello a distanza, Trump mai così in difficoltà - nuccia20 : RT @Agenzia_Ansa: #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice star de… - GDS_it : #Usa 2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump -