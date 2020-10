Bianconi senza i Baustelle | oggi il debutto del primo progetto solista Forever

CaressaGiovanni : Bianconi senza i Baustelle: oggi il debutto del primo progetta solista “Forever” - carlomuscatello : Esce oggi Forever, primo album di #GiovanniBianconi senza i #Baustelle #Bianconi ?@Baustellemusic? - anates_it : @parcesepulto Bianconi sul palco ha due espressioni: con lo shampoo e senza lo shampoo (soprattutto la seconda) - SAonlinemag : RT @nellogiovane69: Sarà perché mi aspettavo poco e abbastanza male, però a me il nuovo di Francesco Bianconi (che poi è il suo esordio da… - nellogiovane69 : Sarà perché mi aspettavo poco e abbastanza male, però a me il nuovo di Francesco Bianconi (che poi è il suo esordio… -

L'artista lo definisce un lavoro in sottrazione, dove ha abbandonato le strutture barocche e artificiose nella scrittura e ha trovato nel piano e nella voce un modo più diretto e semplice per esprimer ...Solo oggi è la terza volta di fila che ascolto Forever, il primo album senza i Baustelle per Francesco Bianconi, e ogni volta che riparte da capo, quando torna la frase “E non lo dire mai a nessuno ch ...