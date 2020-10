Berlusconi torna in Francia, buen retiro nella villa di Marina vicino Nizza (come durante il lockdown) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Silvio Berlusconi è tornato in Francia. L’ex premier, secondo quanto riporta l’Adnkronos, è nella villa della figlia Marina a Châteauneuf-de-Grasse, Valbonne, circa 35 chilometri da Nizza. Dopo aver trascorso in Provenza tutto il lockdown piena emergenza coronavirus e averci fatto un blitz anche questa estate (alla fine di agosto), il leader di Forza Italia. guarito dopo aver contratto il Covid, avrebbe deciso di ‘replicare’, proprio ora che si profila una nuova ondata di contagi in Italia. Anche se la Francia risulta essere uno dei paesi più colpiti nell’ultimo periodo. Su consiglio della primogenita, il leader azzurro, ormai clinicamente guarito dal Covid ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Silvioto in. L’ex premier, secondo quanto riporta l’Adnkronos, èdella figliaa Châteauneuf-de-Grasse, Valbonne, circa 35 chilometri da. Dopo aver trascorso in Provenza tutto ilpiena emergenza coronavirus e averci fatto un blitz anche questa estate (alla fine di agosto), il leader di Forza Italia. guarito dopo aver contratto il Covid, avrebbe deciso di ‘replicare’, proprio ora che si profila una nuova ondata di contagi in Italia. Anche se larisulta essere uno dei paesi più colpiti nell’ultimo periodo. Su consiglio della primogenita, il leader azzurro, ormai clinicamente guarito dal Covid ...

fattoquotidiano : Berlusconi torna in Francia, buen retiro nella villa di Marina vicino Nizza (come durante il lockdown) - uboldi_laura : RT @Adnkronos: #Berlusconi torna in Francia, riposo e lavoro da 'remoto' nella villa di Marina - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Berlusconi torna in Francia, buen retiro nella villa di Marina vicino Nizza (come durante il lockdown) - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Berlusconi torna in Francia, buen retiro nella villa di Marina vicino Nizza (come durante il lockdown) - ZenatiDavide : Berlusconi torna in Francia, buen retiro nella villa di Marina vicino Nizza (come durante il lockdown): In questo m… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi torna Berlusconi torna in Francia, buen retiro nella villa di Marina vicino Nizza (come durante il lockdown) Il Fatto Quotidiano In Calabria si torna al voto entro due mesi

A guidare temporaneamente la Regione sarà quindi il vice presidente della Giunta, il leghista Nino Spirlì. L’ultima tornata si era svolta il 26 gennaio 2020 con la vittoria del centrodestra e della ca ...

Dalla gavetta con Previti all'ala di Berlusconi. La passione politica, la malattia e la tarantella: chi era Jole Santelli

Ma forse anche quella tarantella voleva essere un modo per smentire le voci che erano tornate a rincorrersi su un presunto ... nel secondo e terzo governo Berlusconi, e sottosegretario al Lavoro e ...

A guidare temporaneamente la Regione sarà quindi il vice presidente della Giunta, il leghista Nino Spirlì. L’ultima tornata si era svolta il 26 gennaio 2020 con la vittoria del centrodestra e della ca ...Ma forse anche quella tarantella voleva essere un modo per smentire le voci che erano tornate a rincorrersi su un presunto ... nel secondo e terzo governo Berlusconi, e sottosegretario al Lavoro e ...