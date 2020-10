Bergomi: “Inter favorita nel derby ma il Milan ci arriva meglio” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Bergomi, ex capitano dell’Inter e commentatore sportivo, ha parlato del derby, analizzando come arrivano le due squadre alla stracittadina di domani sera. Queste le sue parole: “Un derby lo vinci nel momento esatto in cui rifiuti di perderlo. Ne ho giocati tantissimi, dando sempre il 100%. Quello di domani è molto atteso perchè si rigioca finalmente con due squadre in lotta per l’alta classifica. Ha più da perdere l’Inter, che per me parte favorita ed è stata costruita per lo scudetto. Il Milan deve lottare per arrivare tra le prime quattro. Conterà anche chi arriva meglio e forse il Milan da questo punto di vista sta meglio ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giuseppe, ex capitano dell’Inter e commentatore sportivo, ha parlato del, analizzando comeno le due squadre alla stracittadina di domani sera. Queste le sue parole: “Unlo vinci nel momento esatto in cui rifiuti di perderlo. Ne ho giocati tantissimi, dando sempre il 100%. Quello di domani è molto atteso perchè si rigioca finalmente con due squadre in lotta per l’alta classifica. Ha più da perdere l’Inter, che per me parteed è stata costruita per lo scudetto. Ildeve lottare perre tra le prime quattro. Conterà anche chimeglio e forse ilda questo punto di vista sta meglio ...

