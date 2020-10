Beauty shopping sostenibile | è boom di cosmetici green e sostenibili

Leggi su iodonna

(Di venerdì 16 ottobre 2020)e bio, zero waste (zero rifiuti), agricosmesi, cruelty free, vegani: il vocabolariosi amplia e diventa sempre più. Merito dei millennials che, conferma un sondaggio condotto da Uala (sito e applicazione leader nel Sud d’Europa dedicato alla bellezza e wellness) sono sempre più attenti a unverso l’ambiente. E i brand mondiali si adattano attuando unarevolution che coinvolge formule, pack e siti industriali per un minore impatto sull’ambiente. I, con formule cruelty free e packaging ...