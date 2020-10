Beautiful | JACQUELINE MACINNES WOOD incinta di nuovo ma non nella soap

(Di venerdì 16 ottobre 2020), che ininterpreta Steffy Forrester, ha annunciato di esseree di aspettare il suo secondo figlio, a distanza di quasi due anni dalla nascita del suo primogenito Rise. L’attrice è alla 23^ settimana, avendo deciso dunque di rendere pubblica la gravidanza ad oltre la metà del percorso.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 16 ottobre 2020Grazie alla convalescenza da un incidente stradale del suo alter ego (con successiva dipendenza da oppiacei), sul set laha potuto indossare abbigliamento comodo e largo, riuscendo dunque a nascondere il proprio stato fino ad ora (complice anche il fatto che le puntate in onda ora negli Stati Uniti sono state registrate settimane fa). E, come accaduto nel ...

redazionetvsoap : L'interprete di STEFFY (l'ATTRICE, non il personaggio) sta portando avanti la sua seconda gravidanza! E ora, cosa a… - donatda : Fonte @gossipetv : L’attrice 33enne è diventata mamma la prima volta nel 2019 ed è ora pronta per il bis. Jacquelin… - brookebillfan : Questa è una delle scene più commoventi della storia di Beautiful. Epica. Grande Jacqueline. #twittamibeautiful -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful JACQUELINE

Amatissima attrice della seguitissima soap opera americana Beautiful è incinta: lo spendido annuncio social ha emozionato i fan.Cicogna in volo per Jacqueline Macinnes Wood. La famosa Steffy Forrester di Beautiful ha annunciato sui social network di essere di nuovo in dolce attesa. L’attrice 33enne è diventata mamma la prima v ...