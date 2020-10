Beautiful anticipazioni, lunedì 19 ottobre 2020: Hope vuole liberarsi di Thomas (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre 2020 – La comunicazione di Justin: scopriamo che Shauna cerca in tuti i modi di difendere sua figlia Florence. Sente infatti che anche lei, nonostante tutto è una vittima del folle piano di Reese Buckigham e non merita di pagare uno scotto così alto come il carcere, ma purtroppo tutte le persone intorno ai due giovani genitori, hanno un solo desiderio, quello di vedere Flo in manette. Intanto Hope e Liam ricevono la visita di Justin che comunica loro di aver avviato le pratiche per l’annullamento del matrimonio della Logan con il figlio di Ridge. Riassunto puntata Beautiful di ieri Domenica 18 ottobre 2020 – La scelta di Hope: la Logan ha sempre saputo che era un errore il matrimonio con ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lunedì 19– La comunicazione di Justin: scopriamo che Shauna cerca in tuti i modi di difendere sua figlia Florence. Sente infatti che anche lei, nonostante tutto è una vittima del folle piano di Reese Buckigham e non merita di pagare uno scotto così alto come il carcere, ma purtroppo tutte le persone intorno ai due giovani genitori, hanno un solo desiderio, quello di vedere Flo in manette. Intantoe Liam ricevono la visita di Justin che comunica loro di aver avviato le pratiche per l’annullamento del matrimonio della Logan con il figlio di Ridge. Riassunto puntatadi ieri Domenica 18– La scelta di: la Logan ha sempre saputo che era un errore il matrimonio con ...

