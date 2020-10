Bastoni negativo al Coronavirus, ma salterà il derby Inter-Milan (Di venerdì 16 ottobre 2020) MilanO - Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è risultato negativo ai tamponi di controllo, dopo la positività al Coronavirus del 7 ottobre in un test svolto nel ritiro della nazionale Under 21 . Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020)O - Il difensore dell'Alessandroè risultatoai tamponi di controllo, dopo la positività aldel 7 ottobre in un test svolto nel ritiro della nazionale Under 21 .

DiMarzio : #Inter, per il #derby c'è anche Sanchez: il cileno partirà dalla panchina - FBiasin : Una buona notizia: #Bastoni negativo al tampone. - GoalItalia : Bastoni negativo al tampone, torna a disposizione dell'Inter ???? - FMCROfficial : RT @SkySport: Inter, Bastoni guarito dal Covid: tampone negativo, ma nel derby non ci sarà - SkySport : Inter, Bastoni guarito dal Covid: tampone negativo, ma nel derby non ci sarà -