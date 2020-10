Basta demagogia: De Luca ha stoppato il caos che dilagava tra docenti, alunni e famiglie (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tutte le occasioni sono buone per fare un po’ di demagogia, e questa mattina abbiamo assistito, in Campania, al festival del luogo comune: mamme che hanno portato bimbi di 5 anni a protestare sotto la sede della Regione contro la chiusura delle scuole, bambini posizionati da qualche adulto buontempone all’esterno di una scuola, con tanto di grembiulino e banco, costretto a fissare un cancello chiuso, e altre amenità. Naturalmente, le foto delle “proteste” sono state pubblicate in tempo reale sui social. “La scuola non si chiude!” è il grido di battaglia. Già, ma quale scuola? Chi scrive ha avuto modo, nelle ultime settimane, e in particolare negli ultimi giorni, di verificare sul campo cosa stava accadendo negli istituti campani: il caos totale. Il motivo? ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tutte le occasioni sono buone per fare un po’ di, e questa mattina abbiamo assistito, in Campania, al festival del luogo comune: mamme che hanno portato bimbi di 5 anni a protestare sotto la sede della Regione contro la chiusura delle scuole, bambini posizionati da qualche adulto buontempone all’esterno di una scuola, con tanto di grembiulino e banco, costretto a fissare un cancello chiuso, e altre amenità. Naturalmente, le foto delle “proteste” sono state pubblicate in tempo reale sui social. “La scuola non si chiude!” è il grido di battaglia. Già, ma quale scuola? Chi scrive ha avuto modo, nelle ultime settimane, e in particolare negli ultimi giorni, di verificare sul campo cosa stava accadendo negli istituti campani: iltotale. Il motivo? ...

