Barbara Palombelli risultato test coronavirus: la decisione per Stasera Italia (Di venerdì 16 ottobre 2020) La conduttrice Barbara Palombelli nelle ultime ore si è sottoposta al tampone. Purtroppo nel suo studio, nei giorni scorsi, è stata raggiunta dal capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Mariastella Gelmini risultata positiva al Covid. Scopriamo le ultime novità sulla conduttrice di Rete 4 e le evoluzioni per Stasera Italia. Situazione complicata Si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

