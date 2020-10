Barbara D'Urso, foto esplosiva: "Mi sono svegliata così", un buon giorno ad alto tasso erotico | Guarda (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il risveglio di Barbra D'Urso, la regina di Cologno Monzese (il titolo l'ha agguantato da anni con il boom di ascolti) è virale. Basta una foto e sui social volano like e condivisioni. "Mi sono svegliata così", scrive Carmelita sui social dopo aver pubblicato l'ultimo scatto. Super sexy con un fisico da urlo. Su Instagram Barbarella resta una delle conduttrici più seguire con 2,7 milioni di followers. E in rete schizzano pure le interazioni coi suoi programmi: quasi 10 milioni tra tweet e post. Un vero fenomeno che coniuga perfettamente web e tv, abbracciando intere generazioni di telespettatori. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il risveglio di Barbra D', la regina di Cologno Monzese (il titolo l'ha agguantato da anni con il boom di ascolti) è virale. Basta unae sui social volano like e condivisioni. "Mi;", scrive Carmelita sui social dopo aver pubblicato l'ultimo scatto. Super sexy con un fisico da urlo. Su Instagram Barbarella resta una delle conduttrici più seguire con 2,7 milioni di followers. E in rete schizzano pure le interazioni coi suoi programmi: quasi 10 milioni tra tweet e post. Un vero fenomeno che coniuga perfettamente web e tv, abbracciando intere generazioni di telespettatori.

